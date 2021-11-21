В Башкирии угарным газом отравились девушка и 5-летняя девочка

22:36, 21 ноя 2021

В Туймазах на улице Победы 5-летний ребенок отравился угарным газом. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в МЧС по республике.







Выяснилось, что девочка вместе с 18-летней девушкой пошла в баню, где и произошло отравление.

— ЧП произошло в результате закрытого шибера отопительной печи в бане, — сообщили в ведомстве.

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