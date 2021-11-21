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В Башкирии угарным газом отравились девушка и 5-летняя девочка

В Башкирии угарным газом отравились девушка и 5-летняя девочка

22:36, 21 ноя 2021

В Туймазах на улице Победы 5-летний ребенок отравился угарным газом. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в МЧС по республике.

Выяснилось, что девочка вместе с 18-летней девушкой пошла в баню, где и произошло отравление.

— ЧП произошло в результате закрытого шибера отопительной печи в бане, — сообщили в ведомстве.
Девушку осмотрели в больнице и отпустили домой. 5- летняя девочка была госпитализирована в отделение педиатрии Туймазинской ЦРБ.

Ранее в МЧС по Башкирии сообщили, что накануне, 20 ноября, в Белокатайском районе республики погиб 49-летний мужчина. В ведомстве уточнили, что в его доме начался пожар.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Туймазинский район происшествия
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