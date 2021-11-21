В Башкирии угарным газом отравились девушка и 5-летняя девочка
22:36, 21 ноя 2021
В Туймазах на улице Победы 5-летний ребенок отравился угарным газом. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщили в МЧС по республике.
Выяснилось, что девочка вместе с 18-летней девушкой пошла в баню, где и произошло отравление.
— ЧП произошло в результате закрытого шибера отопительной печи в бане, — сообщили в ведомстве.Девушку осмотрели в больнице и отпустили домой. 5- летняя девочка была госпитализирована в отделение педиатрии Туймазинской ЦРБ.
Ранее в МЧС по Башкирии сообщили, что накануне, 20 ноября, в Белокатайском районе республики погиб 49-летний мужчина. В ведомстве уточнили, что в его доме начался пожар.
Источник:
ufa1.ru
Читайте также