В Башкирии в пожаре погибли 12-летний ребенок и его отец

09:14, 22 ноя 2021

В Стерлитамаке сегодня, 22 ноября, загорелся двухэтажный дом на улице Демократической. В пожаре погиб 12-летний ребенок и его отец. Об этом сообщили в республиканском МЧС.







По словам представителей пресс-службы, огонь охватил частный дом в 03:37, почти через час пожарные объявили о локализации горения, а уже в пять утра очаг потушили.

— Предварительно установлено, что в доме проживала семья из 5 человек. На момент возникновения пожара дома находились 4 человека. Отец и трое детей. Два мальчика 12 и 5 лет и 14-летняя девочка, — дополнили в ведомстве. — Из горящего дома девочка вывела двоих братьев, но старший вернулся в горящий дом и больше не вышел. Со слов девочки, дома остался отец и вернувшийся в дом брат. Мать находится на работе в ночную смену на стекольном заводе.





Представители МЧС также дополнили, что сосед услышал крики ребенка, выбежал из дома и узнал от девочки, что на мансардном этаже остался младший ребенок, залез в окно мансардного этажа по выступам дома и спас его.



На месте пожара работают следователи, которые направили тела погибших на судебно-медицинскую экспертизу.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС Башкирии