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В Башкирии, во время пожара в пристрое дома, погиб мужчина

В Башкирии, во время пожара в пристрое дома, погиб мужчина

09:49, 22 ноя 2021

В селе Новокулево Нуримановского района в результате пожара в пристрое жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по республике.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую 22 ноября в 06:08. По предварительным данным, загорелась летняя кухня с дощатой верандой в жилом доме по улице Нуриманова, 53. На место выехала бригада спасателей. Производится тушение пожара, локализации нет. Тело мужчины обнаружено в ходе разбора завалов. Его личность устанавливается.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.


Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке сегодня, 22 ноября, загорелся двухэтажный дом на улице Демократической. В пожаре погиб 12-летний ребенок и его отец. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Нуримановский район происшествия пожар
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