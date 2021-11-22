В Башкирии, во время пожара в пристрое дома, погиб мужчина
09:49, 22 ноя 2021
В селе Новокулево Нуримановского района в результате пожара в пристрое жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по республике.
Информация о пожаре поступила в диспетчерскую 22 ноября в 06:08. По предварительным данным, загорелась летняя кухня с дощатой верандой в жилом доме по улице Нуриманова, 53. На место выехала бригада спасателей. Производится тушение пожара, локализации нет. Тело мужчины обнаружено в ходе разбора завалов. Его личность устанавливается.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке сегодня, 22 ноября, загорелся двухэтажный дом на улице Демократической. В пожаре погиб 12-летний ребенок и его отец. Об этом сообщили в республиканском МЧС.