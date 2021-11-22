В Башкирии, во время пожара в пристрое дома, погиб мужчина

09:49, 22 ноя 2021

В селе Новокулево Нуримановского района в результате пожара в пристрое жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по республике.







Информация о пожаре поступила в диспетчерскую 22 ноября в 06:08. По предварительным данным, загорелась летняя кухня с дощатой верандой в жилом доме по улице Нуриманова, 53. На место выехала бригада спасателей. Производится тушение пожара, локализации нет. Тело мужчины обнаружено в ходе разбора завалов. Его личность устанавливается.



В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего уточняются.





Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке сегодня, 22 ноября, загорелся двухэтажный дом на улице Демократической. В пожаре погиб 12-летний ребенок и его отец. Об этом сообщили в республиканском МЧС.





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