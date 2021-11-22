В Башкирии водитель "Лады Калина" опрокинулся в кювет

09:58, 22 ноя 2021









произошла рано утром в Зилаирском районе

На 24 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 28-летний житель Хайбуллинского района, управляя "Ладой Калина", двигаясь со стороны Акъяра в направлении Юлдыбаево, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство.



Еще одно происшествие в Башкирии произошло 21 ноября: в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе на 20 км автодороги Стерлитамак-Красноусольск произошла авария с участием трёх автомобилей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ