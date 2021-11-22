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В Башкирии водитель "Лады Калина" опрокинулся в кювет

В Башкирии водитель "Лады Калина" опрокинулся в кювет

09:58, 22 ноя 2021 Авария в Башкирии произошла рано утром в Зилаирском районе.

На 24 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 28-летний житель Хайбуллинского района, управляя "Ладой Калина", двигаясь со стороны Акъяра в направлении Юлдыбаево, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель с различными травмами госпитализирован. Начато разбирательство. 

Еще одно происшествие в Башкирии произошло 21 ноября: в восьмом часу вечера в Стерлитамакском районе на 20 км автодороги Стерлитамак-Красноусольск произошла авария с участием трёх автомобилей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Зилаирский район происшествия аварии
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