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В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2111 не смог справиться с управлением и вылетел в кювет

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2111 не смог справиться с управлением и вылетел в кювет

10:06, 22 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла в шестом часу вечера в Абзелиловском районе.

На 75 км автодороги 51-летний местный житель, управляя ВАЗ-2111, двигаясь со стороны с. Амангильдино в направлении д. Утяганово, предположительно не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.


В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил - 1,850 мг/л.

Начато разбирательство.

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 56 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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