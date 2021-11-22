В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2111 не смог справиться с управлением и вылетел в кювет
10:06, 22 ноя 2021
Авария в Башкирии произошла в шестом часу вечера в Абзелиловском районе.
На 75 км автодороги 51-летний местный житель, управляя ВАЗ-2111, двигаясь со стороны с. Амангильдино в направлении д. Утяганово, предположительно не справился с рулевым управлением, допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил - 1,850 мг/л.
Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1700 нарушений ПДД, задержаны 56 нетрезвых водителей.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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