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Семерых студентов, отравившихся в Казани незамерзаюшей жидкостью, выписали из больницы

Семерых студентов, отравившихся в Казани незамерзаюшей жидкостью, выписали из больницы

19:34, 22 ноя 2021

Минздрав Татарстана сообщил, что семерых студентов из Башкирии, которые отравились незамерзающей жидкостью, в настоящий момент выписывают из больницы. Уточняется, что их состояние уже не вызывает опасений, поэтому они могут лечиться амбулаторно.

В настоящий момент еще четверо пострадавших остаются на лечении в больнице, так как их состояние по-прежнему оценивается, как тяжелое и среднее. 

Ранее СК РТ установил, что один пострадавших купил алкоголь в пятилитровой пластиковой бутыли.  Жидкость он поместил в багажник каршерингового автомобиля, где также находилась незамерзающая автомобильная жидкость. Молодые люди по прибытии в коттедж ошиблись и взяли не ту емкость, добавили туда ароматизаторы и употребили. 


Ранее сообщалось о том, что в Казани студенты из Башкирии были госпитализированы с признаками отравления спиртом. Предварительно известно, что ребята приехали в Татарстан из Стерлитамака.

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Источник: gorobzor.ru
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