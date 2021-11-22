На трассе в Башкирии столкнулись два грузовика: один водитель погиб

21:48, 22 ноя 2021

В Буздякском районе на 1356-м километре трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили сегодня, 22 ноября, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.







По данным ведомства, сегодня на дороге столкнулись две грузовые фуры — Volvo и «MАН». Они ехали навстречу друг другу. За рулем первой машины был 44-летний житель Новосибирской области, а второй — 58-летний житель Челябинской области.

— В результате ДТП водитель «МАНа» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в Госавтоинспекции.





Как сообщили в ГИБДД, Volvo везла коробки с обувью, а «MАН» — кошачий корм. Начато разбирательство.



Накануне на 1315-м километре трассы М-5 Самара — Уфа — Челябинск, рядом с деревней Константиновкой, загорелся автомобиль.





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Фото: ГИБДД по РБ