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В Башкирии пропал житель Сибая Фаиль Ишьяров

В Башкирии пропал житель Сибая Фаиль Ишьяров

09:33, 23 ноя 2021

Волонтеры сообщили о начале поисков 36-летнего жителя Сибая. Фаиль Ишьяров, по информации «Лиза Алерт» в Башкирии, вышел из дома еще 15 ноября и не вернулся. 

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые.

Был одет: серая куртка, черно-синие штаны, черные кроссовки, черная шапка с белыми полосками.

Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Сибай происшествия поиск
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