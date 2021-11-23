В Башкирии пропал житель Сибая Фаиль Ишьяров
09:33, 23 ноя 2021
Волонтеры сообщили о начале поисков 36-летнего жителя Сибая. Фаиль Ишьяров, по информации «Лиза Алерт» в Башкирии, вышел из дома еще 15 ноября и не вернулся.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые.
Был одет: серая куртка, черно-синие штаны, черные кроссовки, черная шапка с белыми полосками.
Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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