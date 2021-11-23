В Башкирии пропал житель Сибая Фаиль Ишьяров

09:33, 23 ноя 2021

Волонтеры сообщили о начале поисков 36-летнего жителя Сибая. Фаиль Ишьяров, по информации «Лиза Алерт» в Башкирии, вышел из дома еще 15 ноября и не вернулся.



Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза зеленые.



Был одет: серая куртка, черно-синие штаны, черные кроссовки, черная шапка с белыми полосками.



Если вы что-то знаете о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



Читайте также: В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Иванов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Лиза Алерт Башкортостан