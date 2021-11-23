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В Уфе из-за пожара эвакуировали детей из школы

В Уфе из-за пожара эвакуировали детей из школы

11:04, 23 ноя 2021

В МЧС по Башкирии сообщили, что в Уфе  из здания школы эвакуировали детей из-за задымления. В ведомстве уточнили, что информация о произошедшем поступила к ним 23 ноября в 10:06.

Предварительно сообщается, что спасатели по прибытию обнаружили, что горит спортинвентарь в помещении раздевалки  спортзала на площади 2 кв. м.

Огонь полностью удалось локализовать в 10:20, в 10:22 ликвидировали открытое горение. Пострадавших и погибших нет. Из здания всего эвакуировали 354 человека, среди которых 324 – дети. Сейчас причины случившегося выясняет дознаватель МЧС. 

Ранее сообщалось о том, что в селе Новокулево Нуримановского района в результате пожара в пристрое жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщает МЧС по республике.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: БашДТП
Теги: Уфа происшествия пожар
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