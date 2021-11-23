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В Башкирии водитель "Opel Zafira" насмерть сбил женщину

В Башкирии водитель "Opel Zafira" насмерть сбил женщину

11:49, 23 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла после полуночи в Мишкинском районе.

На 119 км автодороги Уфа-Бирск-Янаул, близ д. Сосновка, по имеющейся информации, 49-летний житель Пермского края, управляя "Opel Zafira", двигаясь со стороны Бирска в направлении Янаула, допустил наезд на 38-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что на одежде погибшей светоотражающих элементов не имелось. Начато разбирательство.


За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 2000 нарушений ПДД, задержаны 35 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе на 1356-м километре трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили 22 ноября в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия ДТП
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