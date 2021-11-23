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Стала известна предварительная причина пожара в уфимской школе

Стала известна предварительная причина пожара в уфимской школе

16:03, 23 ноя 2021

В МЧС Башкирии озвучили предварительную причину пожара в уфимской школе № 126. Звучит она так: возгорание горючих материалов от воздействия пиротехнических изделий.

Как рассказали спасатели, этим горючим материалом могли стать лыжные ботинки с утеплителем. Они находились в помещении с инвентарем, расположенном в раздевалке мальчиков. Кроме того, у двоих учеников 7 класса школы обнаружили петарды. Их родители вызваны в учреждение. На месте продолжают работу спасатели и правоохранители. Виновников инцидента привлекут к административной ответственности.


Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня, 23 ноября, в 10:03. Дым шел со стороны спортзала. Как выяснилось, загорелась комната с инвентарем площадью 15 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 354 человека, 324 из них — дети.

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Источник: proural.info
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Теги: Уфа происшествия пожар
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