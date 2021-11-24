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В Башкирии на 22-летнюю девушку с крыши упала снежная наледь

В Башкирии на 22-летнюю девушку с крыши упала снежная наледь

09:58, 24 ноя 2021

В Уфе снежная масса сошла с крыши и упала 22-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Управлении гражданской защиты города. 

Инцидент произошел накануне вечером, 23 ноября. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Девушка рассказала врачам, что снег на нее упал на улице Коммунистической, 65. У молодой уфимки диагностировали травму головы. Ей оказали необходимую помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Сообщается, в настоящее время сотрудники городских служб огородили опасный участок. На сегодняшний день, 24 ноября, запланированы работы по очистке кровли. Подчеркивается, что на здании установлены таблички об опасности схода снега и наледи.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия
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