В Башкирии водитель из Удмуртии вылетел в кювет и врезался в дерево

11:18, 24 ноя 2021

23 ноября в Кушнаренковском районе Башкирии произошла серьезная авария. Все случилось в седьмом часу вечера на 1293 километре трассы Москва-Уфа у деревни Калтаево.







48-летний житель Удмуртии за рулем «Тойоты Лэнд Крузер 200» двигался со стороны Москвы в направлении Уфы. Не справившись с управлением, он вылетел в правый кювет, после чего машина врезалась в дерево. К счастью, мужчина остался жив, и сейчас находится в больнице.



Еще одна авария в Башкирии произошла в Буздякском районе. На 1356-м километре трассы М-5 «Урал» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили, 22 ноября, в пресс-службе ГИБДД Башкирии.





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Фото: ГИБДД по РБ