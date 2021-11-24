В Башкирии молодой водитель сбил пешехода

12:02, 24 ноя 2021

ДТП в Уфе произошло вчера, 23 ноября. Утром 23-летний житель Хайбуллинского района за рулем «Hyundai Solaris», следуя по улице Степана Халтурина в сторону проспекта Октября в Уфе, наехал на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.







«В результате наезда 82-летняя женщина с тяжелыми травмами госпитализирована. За управление транспортным средством, на котором незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси, водитель был привлечён к административной ответственности по ст. 12.5 ч. 7 КоАП РФ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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