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В Башкирии коллекторы угрожали расправой должнице и ее родственникам

В Башкирии коллекторы угрожали расправой должнице и ее родственникам

13:56, 24 ноя 2021

В Нефтекамске 34-летняя горожанка подверглась настоящему преследованию со стороны коллекторов. Незаконные методы работы сотрудников микрокредитной организации МКК «ББ Финанс» пресекла служба судебных приставов республики.

За помощью к служителям закона женщина обратилась, устав от натиска агрессивных преследователей, которые забрасывали ее угрозами в WhatsApp. Неизвестные требовали вернуть займ, угрожали насилием самой горожанке и членам ее семьи. Также они пугали даму судом, хотя на самом деле попросту блефовали.

По данным ФССП по Башкирии, в отношении фирмы возбудили административное дело, и суд оштрафовал компанию на 50 тысяч рублей. Директор в ближайшее время также понесет административную ответственность.

В ведомстве напоминают, что кредиторы не имеют права обращаться с должником в грубой форме, беспокоить в позднее время и вообще оказывать психологическое давление. На незаконные действия коллектором жители республики могут пожаловаться в ходе личного приема по адресу: Уфа, ул. Цурюпы, 95, кабинет 310.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Нефтекамск происшествия
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