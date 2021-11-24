В Башкирии молодой человек утопил в ванной 16-летнюю девушку
17:31, 24 ноя 2021
Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, совершенном в Уфе более семи лет назад. Ее утопил в ванной собственный парень. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В августе 2014 года в полицию поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками утопления. Характер ее смерти был установлен как криминальный.
Версия следствия такова. 9 августа 2014 года подозреваемый, которому на тот момент было 23 года, вернулся домой в состоянии наркотического опьянения. На фоне этого между ним и девушкой вспыхнула ссора. Во время конфликта молодой человек погрузил голову подруги в ванну и удерживал до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого злоумышленник закрыл квартиру и стал стучать в дверь и просить соседей о помощи. Он выставил все так, будто он вернулся домой, а девушка ему не открывает. Впоследствии парень попал в свою квартиру через балкон соседей.
Следователи продолжают работать с подозреваемым. Сейчас решается вопрос о том, чтобы заключить его под стражу.