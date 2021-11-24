В Башкирии начались поиски 15-летнего подростка Вадима Сагадеева из Дуванского района
18:26, 24 ноя 2021
В МВД по Башкирии сообщили о пропаже 15-летнего ребенка из села Месягутово. Сообщение об исчезновении Вадима Сагдеева распространяют по социальным сетям.
По информации ведомства, подросток ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 22 ноября. С тех пор о том, где он находится, данных нет.
Приметы: карие глаза, каштановые волосы, плотное телосложение, рост – 165 см.
Был одет: зимняя куртка черного цвета до колен, спортивные штаны темного цвета, бело-синие кроссовки, черная вязаная шапка, школьный рюкзак черного цвета.
Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите по номеру ОМВД России по Дуванскому району: 3-14-02, 3-13-02.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии
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