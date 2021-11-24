В Башкирии начались поиски 15-летнего подростка Вадима Сагадеева из Дуванского района

18:26, 24 ноя 2021

В МВД по Башкирии сообщили о пропаже 15-летнего ребенка из села Месягутово. Сообщение об исчезновении Вадима Сагдеева распространяют по социальным сетям.







По информации ведомства, подросток ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся 22 ноября. С тех пор о том, где он находится, данных нет.



Приметы: карие глаза, каштановые волосы, плотное телосложение, рост – 165 см.



Был одет: зимняя куртка черного цвета до колен, спортивные штаны темного цвета, бело-синие кроссовки, черная вязаная шапка, школьный рюкзак черного цвета.



Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, сообщите по номеру ОМВД России по Дуванскому району: 3-14-02, 3-13-02.

Читайте также: В Башкирии пропал житель Ишимбая Сергей Блинов

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МВД по Башкирии