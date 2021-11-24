В Башкирии женщина упала с 18 этажа, родственники пытаются узнать причину ее гибели

18:45, 24 ноя 2021

Напомним, в Уфе в ночь на 21 ноября из окна жилого дома на 18 этаже по улице Архитектора Калимуллина выпала 31-летняя Кристина У. ЧП попало в обзор камер компании «Уфанет».







По неподтвержденным данным, причиной происшествия могло стать расставание девушки с молодым человеком. В момент случившегося с ней находилась подруга, которая пыталась ее отвлечь от дурных мыслей, но трагедии предотвратить не получилось.



По словам родного брата Кристины, она выросла в большой многодетной семье с пятью братьями и двумя сестрами. Мать давно умерла, отец остался жить в деревне, почти все его дети проживают в Белорецке, а Кристина со старшей сестрой — в Уфе.





«Теперь нас шестеро. Ранее в 16 лет убило током братишку, и вот теперь сестра умерла. Мы, старшие дети, в Белорецке все родились, но родители переехали, Кристина в Челябинской области родилась, потом в Уфу приехала. Мы все уверены, что она не могла свершить счеты с жизнью – никаких предпосылок не было. Она любила жизнь! В Уфе квартиру помогли ей купить, она работала, квартира своя есть, за внешностью своей следила – все у нее было в порядке, — сообщил «Башинформу» один из братьев Кристины. — Насчет расставания с молодым человеком – не уверен, тут ничего не могу сказать. В Уфе она больше с сестрой общалась».





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Братья и сестры похоронили девушку в Белорецке, рядом с могилой бабушки. И сейчас им очень важно узнать истинную причину гибели Кристины. В СКР по Башкирии устанавливаются обстоятельства смерти женщины.