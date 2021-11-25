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В Башкирии мужчина зарезал собственную пожилую мать

В Башкирии мужчина зарезал собственную пожилую мать

14:33, 25 ноя 2021

В Башкирии 82-летняя жительница Салавата погибла от рук собственного сына. О преступлении сообщили в пресс-службе МВД России по РБ.

24 ноября около 2 часов ночи в полицию позвонила пожилая женщина и назвала только свои данные и адрес. На место немедленно направились сотрудники правопорядка. Прибывшие на вызов оперативники встретили сотрудников скорой, которые сообщили, что их вызвала женщина, жалующаяся на возбужденное состояние сына.

Дверь в квартиру никто не открывал, на стук не отзывался. Полицейские вызывали сотрудников МЧС, которые вскрыли дверь. В жилище правоохранители встретили мужчину с ножом в руках. Его удалось обезвредить и задержать, в квартире провели обыск. На балке полицейские обнаружили тело женщины с ножевым ранением. Погибшая оказалась матерью задержанного. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Салават происшествия криминал
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