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В Башкирии сотрудник полиции пытался покончить с собой

В Башкирии сотрудник полиции пытался покончить с собой

17:39, 25 ноя 2021

Сотрудник отдела МВД №11 пытался покончить жизнь самоубийством. В правоохранительных органах информацию проверка по факту происшествия проводится.

Сотрудник отдела получил травмы при попытке суицида, сообщил источник портала Уфа1. В МВД Башкирии подтвердили информацию, проводится проверка.

По данным издания, ЧП произошло в отделе МВД № 11. В результате при попытке наложить на себя руки полицейский получил травмы.

— МВД по Республике Башкортостан проводится служебная проверка по факту получения телесных повреждений сотрудником одного из отделов полиции Уфы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщает Ufa1.ru со ссылкой на ведомство.

По неофициальным данным, в 2019 году на Башкирию приходилось 10 из 50 случаев суицида сотрудников полиции. Одним из последних известных СМИ случаев произошел в августе 2020 года, когда тело покончившего с собой 22-летнего сержанта полиции было обнаружено в Стерлитамаке.

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Источник: mkset.ru
Теги: Уфа происшествия
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