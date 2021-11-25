В Башкирии завершились поиски 15-летнего Вадима Сагадеева из Дуванского района

19:17, 25 ноя 2021

В Башкирии завершены поиски 15-летнего Вадима Сагдеева из села Месягутово. Информацию об этом передали сегодня, 25 ноября. По имеющимся данным, подросток жив.







Напомним, что ребенок пропал 22 ноября. В тот день он вышел из дома, и с тех пор о нем информации не было. Сагдеева разыскивали полиция и волонтеры. Сегодня стало известно, что его нашли, однако подробности пропажи неизвестны.



Ранее сообщалось, что в Башкирии волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски жителя Стерлитамака. Пропал 33-летний Станислав Ефремов.

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Фото: МВД по Башкирии