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В Башкирии завершились поиски 15-летнего Вадима Сагадеева из Дуванского района

В Башкирии завершились поиски 15-летнего Вадима Сагадеева из Дуванского района

19:17, 25 ноя 2021

В Башкирии завершены поиски 15-летнего Вадима Сагдеева из села Месягутово. Информацию об этом передали сегодня, 25 ноября. По имеющимся данным, подросток жив.



Напомним, что ребенок пропал 22 ноября. В тот день он вышел из дома, и с тех пор о нем информации не было. Сагдеева разыскивали полиция и волонтеры. Сегодня стало известно, что его нашли, однако подробности пропажи неизвестны. 

Ранее сообщалось, что в Башкирии волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиски жителя Стерлитамака. Пропал 33-летний Станислав Ефремов. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Дуванский район поиск
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