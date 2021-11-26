В Башкирии столкнулись автоцистерна и встречный внедорожник, пострадали 2 человека

10:14, 26 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла в девятом часу вечера в Стерлитамакском районе.







На 125 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись автоцистерна "MAN" под управлением 31-летнего жителя Тюменской области и встречный "Nissan X-Trail", за рулём которого находилась 44-летняя местная жительница.



В результате ДТП водитель "Nissan" и её 44-летний пассажир, супруг, госпитализированы. Известно, что цистерна была пустой. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ