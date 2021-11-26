В Башкирии столкнулись автоцистерна и встречный внедорожник, пострадали 2 человека
10:14, 26 ноя 2021
Авария в Башкирии произошла в девятом часу вечера в Стерлитамакском районе.
На 125 км автодороги Уфа-Оренбург столкнулись автоцистерна "MAN" под управлением 31-летнего жителя Тюменской области и встречный "Nissan X-Trail", за рулём которого находилась 44-летняя местная жительница.
В результате ДТП водитель "Nissan" и её 44-летний пассажир, супруг, госпитализированы. Известно, что цистерна была пустой. По факту ДТП начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 1900 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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