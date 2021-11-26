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В Башкирии пропала жительница Салавата Татьяна Виноградова

В Башкирии пропала жительница Салавата Татьяна Виноградова

14:56, 26 ноя 2021

В Башкирии волонтеры отряда «Отклик» начали поиски 37-летней Татьяны Виноградовой. Женщина проживала в Салавате.

Сообщается, что 17 ноября она ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор местонахождение Татьяны неизвестно. Подчеркивается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. 


Примеры: рост 164 см, худощавое телосложение, темные волосы средней длины, карие глаза.

Была одета: пуховик темного цвета ниже колен без капюшона, синие штаны, светло-серый рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по телефону 89871060601 или 02. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: поисково-спасательный отряд «Отклик»
Теги: Салават происшествия поиск
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