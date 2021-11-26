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В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане

В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане

20:53, 26 ноя 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Белорецком районе. Информация в главное управление поступила в 16:28. Предварительно известно, что огонь начал распространяться на улице Ленина, в деревне Ломовка.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что горит бревенчатый, одноэтажный, жилой дом и баня. В 19:01 огонь локализовали, в 19:50 потушили полностью. Во время тушения пожара в бане было обнаружено тело 44-летнего мужчины. 

На месте также работали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и медики. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Главное управление МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район
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