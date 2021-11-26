В Башкирии 44-летний мужчина сгорел при пожаре в бане
20:53, 26 ноя 2021
В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре в Белорецком районе. Информация в главное управление поступила в 16:28. Предварительно известно, что огонь начал распространяться на улице Ленина, в деревне Ломовка.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что горит бревенчатый, одноэтажный, жилой дом и баня. В 19:01 огонь локализовали, в 19:50 потушили полностью. Во время тушения пожара в бане было обнаружено тело 44-летнего мужчины.
На месте также работали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и медики. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.