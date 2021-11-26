В Башкирии на трассе столкнулись грузовая "Газель" и легковушка, погибла пассажирка
21:15, 26 ноя 2021
Смертельная авария в Башкирии произошла сегодня в Давлекановском районе.
ДТП произошло в седьмом часу вечера на 54 км автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. По предварительным данным, столкнулись "Opel Corsa" и встречная грузовая "Газель".
В результате аварии 50-летняя пассажирка "Opel" скончалась до приезда скорой медицинской помощи. В ДТП также пострадали оба водителя и два пассажира легкового автомобиля. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии женщина за рулем «Лады» протаранила остановку. По счастливому стечению обстоятельств ожидавшие автобуса люди не пострадали.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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