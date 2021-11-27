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На трассе в Башкирии опрокинулся прицеп «КамАЗа»

На трассе в Башкирии опрокинулся прицеп «КамАЗа»

17:13, 27 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла сегодня, 27 ноября, около 14 часов в Салаватском районе произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, на 58 км трассы Кропачево — Месягутово — Ачит, 49-летний водитель, управляя «КамАЗом», на спуске не справился с рулевым управлением. Вследствие чего произошло опрокидывание прицепа.

- В результате ДТП никто не пострадал. Известно, что в цистерне находилось около 500 литров жидкости для промывки нефтяной скважины. По факту ДТП начато разбирательство, — уточнили информацию в ГИБДД по РБ.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулем иномарки въехала в автобус с пассажирами.


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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салаватский район происшествия аварии
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