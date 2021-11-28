В Башкирии водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником
10:28, 28 ноя 2021
Авария в Уфе произошла около часу ночи.
53-летний мужчина, управляя "Renault Logan", следуя по проспекту Октября в сторону улицы Бабушкина, по предварительным данным, при совершении разворота, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении "Land Rover Range Rover Sport", который от удара совершил наезд на перильные ограждения.
В результате ДТП водитель "Land Rover"- 32-летний уфимец получил ушибы, после оказания медицинской помощи отпущен домой. Водитель "Renault" и его 36-летняя пассажирка с различными травмами каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу.
По факту ДТП начато разбирательство.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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