В Башкирии водитель, уходя от погони ДПС, врезался в двухэтажку

11:24, 28 ноя 2021

Сегодня, 28 ноября, в Калининском районе Уфы пьяный водитель устроил аварию и врезался в дом. Как сообщают очевидцы, мужчина за рулем иномарки уходил от преследования сотрудников ГИБДД.







В результате водитель не справился с управлением и влетел в сугроб, попутно задев машину, после чего протаранил двухэтажку по улице Черниковской.



По словам очевидцев, после аварии водитель покинул автомобиль и пытался скрыться от полицейских. С места аварии ему удалось уйти на 50 метров, после чего его догнал сотрудник ДПС.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Сейчас с водителем работают полицейские, обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось об еще одной аварии Башкирии : водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником.





Фото: ГИБДД по РБ