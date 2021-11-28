В Башкирии водитель, уходя от погони ДПС, врезался в двухэтажку
11:24, 28 ноя 2021
Сегодня, 28 ноября, в Калининском районе Уфы пьяный водитель устроил аварию и врезался в дом. Как сообщают очевидцы, мужчина за рулем иномарки уходил от преследования сотрудников ГИБДД.
В результате водитель не справился с управлением и влетел в сугроб, попутно задев машину, после чего протаранил двухэтажку по улице Черниковской.
По словам очевидцев, после аварии водитель покинул автомобиль и пытался скрыться от полицейских. С места аварии ему удалось уйти на 50 метров, после чего его догнал сотрудник ДПС.
Ранее сообщалось об еще одной аварии Башкирии: водитель "Renault Logan" столкнулся со встречным внедорожником.
Источник:
gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
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