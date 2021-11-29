В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 63-летней женщины

09:16, 29 ноя 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел накануне, 28 ноября, поздно вечером. По информации ведомства, в 23:23 к ним поступило сообщение о возгорании в Баймакском районе республики.







Согласно переданным данным, пожар произошел в жилом доме в селе Иткулово. Когда спасатели прибыли на место, что увидели, что загорелся бревенчатый дом. Локализовали огонь в 00:00, полностью потушить пламя удалось в 00:25.



Тело погибшей 63-летней женщины обнаружили во время тушения пожара. Причины произошедшего пока что устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что ночью в Чишминском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь мужчины.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по Башкирии