В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев

В башкирском Ишимбае пропал 26-летний Дмитрий Юдичев, сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Согласно опубликованным данным, он вышел из дома в неизвестном направлении еще 21 ноября. С тех пор о нем никаких данных нет.
Приметы: рост – 185 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет: шапка вязаная черно-серая, куртка черная, брюки черные, кроссовки синие.
Сообщается также, что он нуждается в медицинской помощи.
Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону: 89871060601 или 02.