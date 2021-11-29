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В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев

В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев

09:27, 29 ноя 2021

В башкирском Ишимбае пропал  26-летний Дмитрий Юдичев, сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Согласно опубликованным данным, он вышел из дома в неизвестном направлении еще 21 ноября. С тех пор о нем никаких данных нет.

Приметы: рост – 185 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, серо-голубые глаза.


Был одет: шапка вязаная черно-серая, куртка черная, брюки черные, кроссовки синие.

Сообщается также, что он нуждается в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону: 89871060601 или 02.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Ишимбайский район происшествия поиск
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