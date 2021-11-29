В Башкирии пропал житель Ишимбая Дмитрий Юдичев

09:27, 29 ноя 2021

В башкирском Ишимбае пропал 26-летний Дмитрий Юдичев, сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик». Согласно опубликованным данным, он вышел из дома в неизвестном направлении еще 21 ноября. С тех пор о нем никаких данных нет.



Приметы: рост – 185 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, серо-голубые глаза.



Был одет: шапка вязаная черно-серая, куртка черная, брюки черные, кроссовки синие.



Сообщается также, что он нуждается в медицинской помощи.



Если у вас есть какая-то информация о пропавшей, сообщите ее, пожалуйста, по телефону: 89871060601 или 02.



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