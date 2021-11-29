"Сэкономили на развозе гостей": семья погибшего в ДТП на свадьбе в Башкирии рассказала об аварии

13:19, 29 ноя 2021

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 ноября в Архангельском районе, где молодожены отмечали свадьбу. В результате аварии с машиной жениха погиб его 20-летний друг и 22-летняя свидетельница. Сестра погибшего считает, что на свадьбе просто сэкономили на развозе гостей, и этой аварии могло не быть.







Сестра погибшего 20-летнего Сергея, который был за рулем «десятки» и столкнулся со свадебной машиной, которой управлял жених, заявила, что Сергей управлял авто в трезвом состоянии.

— Жадность, что еще сказать, можно было автобус нанять с трезвым водителем и развозить. А так самим пришлось это делать, — рассказывает Ольга. — Братишка Сергей на этой свадьбе был как гость, а вообще он одноклассник Максима (жениха — прим.ред.). Он не пил, говорил, мне еще сестру с роддома надо будет забирать, мне права важнее, то есть он умел отдыхать и без выпивки.





Со слов Ольги, свадьба, после которой и погиб ее братишка, могла быть не такой уж и спокойной — жених с невестой якобы успели поругаться на торжестве, однако причина возможной ссоры остается неизвестной.

— После ссоры жених сел в чужой «Форд», который был украшен как свадебная машина. Говорят, что он был без прав и пьяный. Но я не знаю точно, — делится информацией Ольга.

— Нашему папе было 40 дней вот на днях, до сих пор отойти не можем, а тут такое, — признается Ольга.

— Наш Сережа никогда за руль пьяным не садился, дорожил правами и не хотел их потерять. Он не пил и не курил, не был любителем такого вообще, — утверждает Ольга.









Со слов женщины, незадолго до трагедии на дороге в их семье случилась еще одна беда — скончался отец Ольги и Сергея.Ольга также отмечает, что в результате аварии столкнувшийся «Форд» протащил по дороге «десятку», за рулем которой сидел Сергей. Несмотря на на это, Ольга заявила, что сестра жениха Максима теперь обвиняет в случившемся погибшего Сергея.

Вместе с погибшим Сергеем в «десятке» находилась и 22-летняя Ксения, подружка невесты и свидетельница. К счастью, ей удалось выжить в аварии, сейчас она находится в республиканской больнице. Похороны Сергея должны состояться во вторник, 30 ноября, в родной деревне.



Наряду с этим родственники жениха Максима обвиняют в случившемся погибшего Сергея, который якобы «купил права и хвастался этим».

— Люди видели его состояние! Не надо врать! Сережа был пьян, все это видели на свадьбе. Он с девушкой уезжал из ЗАГСа уже пьяный. А жених был трезв, мы были на свадьбе и видели это, — пишут в соцсетях тётя невесты Вера.

— И Максима жалко, то же ещё салага. Но и не надо на Серёгу тоже все валить. Пускай следователи разбираются, — пишет сестра жениха Ульяна.





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