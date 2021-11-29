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В Башкирии таксист-нелегал с пассажиркой в салоне врезался в столб

В Башкирии таксист-нелегал с пассажиркой в салоне врезался в столб

14:31, 29 ноя 2021

На улице Выгонной в Уфе нелегальный таксист въехал в электроопору. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе местного отдела ГИБДД Башкирии. В результате ДТП водителю и его пассажиру понадобилась медицинская помощь.

В момент столкновения в машине сработали подушки безопасности.

— Водитель с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен, а его 61-летняя пассажирка госпитализирована, — рассказали автоинспекторы.

Как позже установила ГИБДД, 35-летний водитель не имел разрешения на работу таксистом. За нарушение правил предпринимательской деятельности его привлекли к административной ответственности. По факту ДТП ведется разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии водитель, уходя от погони ДПС, врезался в двухэтажку.


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Источник: ufa1.ru
Фото: отдел ГИБДД, Уфа
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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