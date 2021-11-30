В одном из городов Башкирии неизвестные посрывали игрушки с новогодней ели

10:07, 30 ноя 2021

В социальных сетях руководитель администрации Благовещенского района Башкирии Олег Голов написал о вандалах. В этот раз они добрались до украшенной новогодней елки в одном из дворов на улице Социалистической.







Злоумышленники сорвали игрушки и мишуру и разбросали. Вдвойне неприятно местным жителям, ведь дерево наряжали они сами. Олег Голов предложил не украшать дворы. Об этом он написал сегодня, 30 ноября.



— Вчера работники управляющих организаций начали призывать жителей к украшению елок во дворах. На ГАИ на улице Социалистической украсили елку сами. А сегодня утром обнаружили, что все украшения с елки оборвали. Может, не стоит украшать дворы, раз не всем это нужно? — написал Олег Голов.





Жители Благовещенска предположили, что вандалами могут оказаться дети. Несмотря на это, очарованных их поступком не оказалось.

— Такое воспитание детей сейчас: сами ничего не делают, только ломают, — высказалась жительница Благовещенска Анастасия Гордеева.

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Фото: с личной страницы Олега Голова

— Разве никто не видит, что срывают, ломают, пакостят? Либо видят, но боятся сделать замечание. Что-то нужно с этим делать, — написала Галина Махнева.