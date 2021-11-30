В одном из городов Башкирии неизвестные посрывали игрушки с новогодней ели
10:07, 30 ноя 2021
В социальных сетях руководитель администрации Благовещенского района Башкирии Олег Голов написал о вандалах. В этот раз они добрались до украшенной новогодней елки в одном из дворов на улице Социалистической.
Злоумышленники сорвали игрушки и мишуру и разбросали. Вдвойне неприятно местным жителям, ведь дерево наряжали они сами. Олег Голов предложил не украшать дворы. Об этом он написал сегодня, 30 ноября.
— Вчера работники управляющих организаций начали призывать жителей к украшению елок во дворах. На ГАИ на улице Социалистической украсили елку сами. А сегодня утром обнаружили, что все украшения с елки оборвали. Может, не стоит украшать дворы, раз не всем это нужно? — написал Олег Голов.
Жители Благовещенска предположили, что вандалами могут оказаться дети. Несмотря на это, очарованных их поступком не оказалось.