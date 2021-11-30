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В Башкирии женщина за рулем автомобиля опрокинулась в кювет

В Башкирии женщина за рулем автомобиля опрокинулась в кювет

10:31, 30 ноя 2021

Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в Дюртюлинском районе на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск рядом с населенным пунктом Ангасяк автомобиль Mitsubishi Colt съехал в кювет и опрокинулся.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1987 года рождения, которая управляла этим автомобилем.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии таксист-нелегал с пассажиркой в салоне врезался в столб.

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Источник: regnum.ru
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия аварии
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