В Башкирии женщина за рулем автомобиля опрокинулась в кювет
10:31, 30 ноя 2021
Женщина пострадала в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что в Дюртюлинском районе на автотрассе Дюртюли — Нефтекамск рядом с населенным пунктом Ангасяк автомобиль Mitsubishi Colt съехал в кювет и опрокинулся.
В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина 1987 года рождения, которая управляла этим автомобилем.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии таксист-нелегал с пассажиркой в салоне врезался в столб.
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Источник:
regnum.ru
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
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