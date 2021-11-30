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В Башкирии водитель врезался в электроопору и вылетел в кювет

В Башкирии водитель врезался в электроопору и вылетел в кювет

10:53, 30 ноя 2021

Авария в Башкирии произошла в Кармаскалинском районе накануне днем на 32 км автодороги Уфа-Оренбург. В ДТП пострадал водитель иномарки.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, 29-летний житель Мелеузовского района за рулём Lexus GS, предположительно, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, затем машина съехала в кювет.

В аварии пострадал водитель. Его с травмами госпитализировали. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.

По данным ведомства, за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2000 нарушений ПДД, задержали 33 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: женщина за рулем автомобиля опрокинулась в кювет.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: аварии Кармаскалинский район происшествия
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