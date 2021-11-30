В Башкирии водитель врезался в электроопору и вылетел в кювет
10:53, 30 ноя 2021
Авария в Башкирии произошла в Кармаскалинском районе накануне днем на 32 км автодороги Уфа-Оренбург. В ДТП пострадал водитель иномарки.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ, 29-летний житель Мелеузовского района за рулём Lexus GS, предположительно, не справился с управлением и допустил наезд на электроопору, затем машина съехала в кювет.
В аварии пострадал водитель. Его с травмами госпитализировали. Сотрудники ГИБДД начали разбирательство.
По данным ведомства, за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2000 нарушений ПДД, задержали 33 нетрезвых водителя.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: женщина за рулем автомобиля опрокинулась в кювет.