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В Башкирии пропал 12-летний Илья Абрамов

В Башкирии пропал 12-летний Илья Абрамов

12:20, 30 ноя 2021

В Башкирии разыскивают 12-летнего жителя Чишмов Илью Абрамова. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Поиск детей – Уфа».

Уточняется, что подросток ушел из дома 28 ноября около 14:00 часов. С тех пор никакой информации о нем не поступало. В ориентировке сказано, что у Ильи не было при себе телефона и денег.

Приметы: на вид 12-15 лет, худощавое телосложение, рост 155-160 см, темные короткие волосы, длинная челка, прямой нос, прилегающие уши, тонкие губы, карие глаза.

Был одет в черную вязаную шапку с надписью красно-белого цвета, черную зимнюю куртку длинной ниже пояса с капюшоном, дутые черные штаны, укороченные черные валенки.


Особые приметы: слабозаметный шрам на правой щеке диаметром около 1 см. Дефектов речи нет.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ильи Абрамова, обратитесь в полицию (102, 8-347-972-17-98) или к волонтерам (8-927-969-89-19, 8-996-106-56-69).

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район происшествия поиск
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