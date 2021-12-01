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В Башкирии пропал житель Туймазов Азамат Тахаутдинов

В Башкирии пропал житель Туймазов Азамат Тахаутдинов

09:11, 01 дек 2021

В Башкирии почти месяц назад пропал 24-летний Азамат Тахаутдинов. В настоящее время молодого человека ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Пропавший проживал в Туймазах. С 8 ноября 2021 года перестал выходить на связь. 


Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, зеленые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, камуфлированные брюки, темные кроссовки. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 88005005452 или 112.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Теги: происшествия поиск Туймазинский район
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