В Башкирии пропал житель Туймазов Азамат Тахаутдинов
09:11, 01 дек 2021
В Башкирии почти месяц назад пропал 24-летний Азамат Тахаутдинов. В настоящее время молодого человека ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Пропавший проживал в Туймазах. С 8 ноября 2021 года перестал выходить на связь.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, зеленые глаза.
Был одет: темно-синяя куртка, камуфлированные брюки, темные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 88005005452 или 112.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
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