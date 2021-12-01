В Башкирии пропал житель Туймазов Азамат Тахаутдинов

09:11, 01 дек 2021

В Башкирии почти месяц назад пропал 24-летний Азамат Тахаутдинов. В настоящее время молодого человека ищут волонтеры отряда «Лиза Алерт».



Пропавший проживал в Туймазах. С 8 ноября 2021 года перестал выходить на связь.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, зеленые глаза.



Был одет: темно-синяя куртка, камуфлированные брюки, темные кроссовки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 88005005452 или 112.



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Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»