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В Башкирии водитель за рулем «ВАЗ-2114» вылетел с дороги в кювет

В Башкирии водитель за рулем «ВАЗ-2114» вылетел с дороги в кювет

11:08, 01 дек 2021

Ночью в Чекмагушевском районе Башкортостана случилась авария, в которой едва не погиб 47-летний автомобилист.

Все случилось в Чекмагуше на Трактовой улице. Мужчина за рулем «ВАЗа-2114» вылетел с дороги в кювет – машина перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы и находится в больнице. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: по оперативным данным, ранним утром на 1490-м километре трассы М-5 «Урал» — в районе так называемой Шакшинской развязки — столкнулись ВАЗ-2109 и фура MAN. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Чекмагушевский район происшествия аварии
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