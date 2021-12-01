Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство

Житель Башкирии зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство

11:13, 01 дек 2021

В башкирском городе Нефтекамске местный житель зарезал подругу и инсценировал ее самоубийство. 29 ноября суд вынес мужчине приговор.

Преступление произошло летом 2021 года. Ранее судимый горожанин и его сожительница распивали дома алкоголь. В какой-то момент они повздорили, и мужчина схватился за кухонный нож: он нанес женщине не менее пяти ударов в шею и область спины. От полученных травм она скончалась.


Прибывшим на место происшествия сотрудникам скорой помощи и полиции подсудимый сказал, что его подруга покончила с собой. Правда вскрылась практически сразу, и в ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся. Нефтекамский городской суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Читайте также:

В Башкирии молодой человек утопил в ванной 16-летнюю девушку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск происшествия криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: