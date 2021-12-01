ЧП в Башкирии: в одном из районов произошло отключение теплоснабжения

14:01, 01 дек 2021

В Абзелиловском районе произошло отключение теплоснабжения. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.



Подача тепла отключилась в селе Аскарово в 33 многоквартирных домах, где проживают 1995 человек, в том числе 600 детей, и куда входит 3 социально-значимых объекта: 2 детских сада, 1 школа. Это связано с утечкой теплоносителя.



«На данный момент ведутся поиски места утечки. На месте работает руководство МУП «Аскар». Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — добавили в ведомстве.



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