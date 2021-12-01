Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

ЧП в Башкирии: в одном из районов произошло отключение теплоснабжения

ЧП в Башкирии: в одном из районов произошло отключение теплоснабжения

14:01, 01 дек 2021

В Абзелиловском районе произошло отключение теплоснабжения. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.


Подача тепла отключилась в селе Аскарово в 33 многоквартирных домах, где проживают 1995 человек, в том числе 600 детей, и куда входит 3 социально-значимых объекта: 2 детских сада, 1 школа. Это связано с утечкой теплоносителя.

«На данный момент ведутся поиски места утечки. На месте работает руководство МУП «Аскар». Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан», — добавили в ведомстве.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gtrk.tv
Теги: Абзелиловский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: