В Башкирии из-за ненастной погоды сразу два водителя съехали в кювет

15:00, 01 дек 2021

Сегодня, 1 декабря, в Белорецком районе из-за сложных погодных условий произошло сразу два ДТП в 500 метрах друг от друга. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.







На автодороге Белорецк-Учалы два легковых автомобиля «Hyundai Solaris» и грузовая ГАЗель, не справившись с управлением, съехали в кювет. К счастью, водители не пострадали.





«Плюсовая температура днем и отрицательная температура ночью, дождь, снег, порывы ветра — такая обстановка будет способствовать к образованию гололедицы на дорогах. Мы советуем воздержаться без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве. В такой ситуации лучше воспользоваться общественным транспортом. Но если все-таки сели за руль, будьте внимательны на дороге», — предостерегли водителей в ведомстве.

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