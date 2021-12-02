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В Башкирии девушка без прав врезалась в фонарный столб

В Башкирии девушка без прав врезалась в фонарный столб

12:07, 02 дек 2021

В Черниковке в Уфе девушка без прав на вождение авто за рулем "Лады Приора" въехала в фонарный столб и попала в больницу.

Вчера, 1 декабря, в первом часу ночи, 23-летняя девушка за рулем «Лады Приора» влетела в фонарный столб. О происшествии сообщили в группе в соцсетях «Дорожный патруль Уфа».

Женщина ехала по улице Кольцевая в сторону улицы Александра Невского в микрорайоне Черниковка и наехала на электроопору.

В результате аварии водитель c тяжёлыми травмами была госпитализирована.

Было установлено, что молодая девушка не имела водительского удостоверения. По факту ДТП начато административное расследование.


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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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