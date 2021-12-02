Стало известно о состоянии школьницы, выпавшей из окна школы в Башкирии

12:25, 02 дек 2021

В пресс-службе Минздрава Башкирии рассказали «Башинформу» о состоянии 14-летней ученицы, которая на днях выпала из окна третьего этажа в школе Нефтекамска.







«Состояние стабильное. Средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.



В пресс-службе Следственного комитета Башкирии пояснили, что случай произошел на перемене между уроками, когда школьница открыла окно, чтобы проветрить помещение. В этот момент она села на подоконник и, потеряв равновесие, выпала из окна. С телесными повреждениями ее госпитализировали.





Девочка сломала крестцовую кость.



По этому происшествию нефтекамский межрайонный следственный отдел организовал проверку. В адрес директора школы внесли представление с требованием привлечь виновных лиц к ответственности и устранить нарушения законодательства, рассказывали в городской прокуратуре по итогам проведенной ими проверки.

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