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В Башкирии разлилась нефть, почва стала непригодной для использования

В Башкирии разлилась нефть, почва стала непригодной для использования

09:26, 03 дек 2021

В Башкирии почва на участке сельскохозяйственных земель стала непригодна для использования. По сообщению пресс-службы Россельхознадзора РБ, там произошел разлив нефти.

Загрязнение земли в Бакалинском районе выявлено в сентябре-октябре 2021 года. После проведенного расследования было установлено, что на территории Мустафинского сельсовета произошел разлив нефтепродуктов из-за отказа задвижки на предприятии ООО «Башнефть-Добыча» УПС «Калаево»-УПС «Мустафино». Госинспекция провела осмотр участка, были отобраны пробы земли для исследований. 


Эксперты Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ установили очень высокий уровень загрязнения почвы. Содержание вредных веществ на данном участке превышено в 12 раз. В настоящее время земли сельсовета не могут быть использованы по целевому назначению. Для их восстановления требуются меры по рекультивации. Сообщается, что на руководство нефтяного предприятия составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Бакалинский район происшествия
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