В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель

10:43, 03 дек 2021

Сегодня, 3 декабря, в Уфе на улице Сельской Богородской 19 — летний житель Иглинского района за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся со встречной «Daewoo Nexia».



«В результате ДТП водитель отечественного транспорта с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Черниковке в Уфе девушка без прав на вождение авто за рулем "Лады Приора" въехала в фонарный столб и попала в больницу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД МВД по РБ