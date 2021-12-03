В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель
10:43, 03 дек 2021
Сегодня, 3 декабря, в Уфе на улице Сельской Богородской 19 — летний житель Иглинского района за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся со встречной «Daewoo Nexia».
«В результате ДТП водитель отечественного транспорта с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Черниковке в Уфе девушка без прав на вождение авто за рулем "Лады Приора" въехала в фонарный столб и попала в больницу.