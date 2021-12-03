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В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель

В Башкирии лоб в лоб столкнулись две легковушки: пострадал 19-летний водитель

10:43, 03 дек 2021

Сегодня, 3 декабря, в Уфе на улице Сельской Богородской 19 — летний житель Иглинского района за рулем «ВАЗ-2109» столкнулся со встречной «Daewoo Nexia».

«В результате ДТП водитель отечественного транспорта с различными травмами обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.


Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Черниковке в Уфе девушка без прав на вождение авто за рулем "Лады Приора" въехала в фонарный столб и попала в больницу.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД МВД по РБ
Теги: аварии происшествия ДТП Иглинский район
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