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В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека

В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека

11:30, 03 дек 2021

В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об инциденте, который произошел в Сипайлово в школе № 127.

Ранним утром неустановленные лица распылили перцовый газовый баллончик на третьем этаже образовательного учреждения, по предварительной версии, в коридоре рядом с туалетом. На место выехали спасатели, медики и полиция. Двух школьниц в возрасте 10 и 14 лет госпитализировали в больницу для обследования. Нескольких учеников врачи осмотрели на месте. В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.


— Персоналом школы помещения проветрены. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Образовательный процесс не нарушен, дети переведены в классы, расположенные на других этажах, — заключили в пресс-службе УГЗ.

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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы
Теги: Уфа происшествия
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