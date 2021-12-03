В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека
11:30, 03 дек 2021
В Управлении гражданской защиты Уфы сообщили об инциденте, который произошел в Сипайлово в школе № 127.
Ранним утром неустановленные лица распылили перцовый газовый баллончик на третьем этаже образовательного учреждения, по предварительной версии, в коридоре рядом с туалетом. На место выехали спасатели, медики и полиция. Двух школьниц в возрасте 10 и 14 лет госпитализировали в больницу для обследования. Нескольких учеников врачи осмотрели на месте. В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.
— Персоналом школы помещения проветрены. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Образовательный процесс не нарушен, дети переведены в классы, расположенные на других этажах, — заключили в пресс-службе УГЗ.