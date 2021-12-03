Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии преступник ранил из пистолета полицейского

В Башкирии преступник ранил из пистолета полицейского

19:06, 03 дек 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что сегодня, 3 декабря, около 14:30 произошло нападение на двух сотрудников полиции дежурной части Стерлибашевского района.

По предварительным данным, полицейские выехали в деревню Ак-Чишма, чтобы задержать двух подозреваемых в оскорблении оскорбителей власти (ст. 319 УК РФ). Однако во время задержания один из подозреваемых вместе с подельником оказал сопротивление.

Когда полицейские попытались помешать им скрыться, один из нападавших отобрал табельное оружие и выстрелил в представителя правоохранительных органов несколько раз. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.


– По указанию Министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта полиции Романа Деева в Стерлибашевский район направлены сотрудники оперативных подразделений МВД по РБ под руководством заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ полковника полиции Андрея Москвитина. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа сотрудников органов внутренних дел и территориального подразделения Следственного комитета, – сообщили в пресс-службе МВД.

В настоящий момент на территории Федоровского района обнаружена автомашина, на которой скрылись нападавшие. Розыск продолжается.


Читайте также:

В Башкирии в школе распылили перцовый баллончик, госпитализированы 2 человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Стерлибашевский район происшествия
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: