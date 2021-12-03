В Башкирии преступник ранил из пистолета полицейского

19:06, 03 дек 2021

В МВД по Башкирии сообщили, что сегодня, 3 декабря, около 14:30 произошло нападение на двух сотрудников полиции дежурной части Стерлибашевского района.







По предварительным данным, полицейские выехали в деревню Ак-Чишма, чтобы задержать двух подозреваемых в оскорблении оскорбителей власти (ст. 319 УК РФ). Однако во время задержания один из подозреваемых вместе с подельником оказал сопротивление.



Когда полицейские попытались помешать им скрыться, один из нападавших отобрал табельное оружие и выстрелил в представителя правоохранительных органов несколько раз. В настоящий момент пострадавший находится в больнице.





– По указанию Министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта полиции Романа Деева в Стерлибашевский район направлены сотрудники оперативных подразделений МВД по РБ под руководством заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по РБ полковника полиции Андрея Москвитина. На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа сотрудников органов внутренних дел и территориального подразделения Следственного комитета, – сообщили в пресс-службе МВД.



В настоящий момент на территории Федоровского района обнаружена автомашина, на которой скрылись нападавшие. Розыск продолжается.





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