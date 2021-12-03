В Башкирии задержали подозреваемых в нападении на полицейского

22:36, 03 дек 2021

В Фёдоровском районе Башкирии задержали Наиль Гизетдинова и Альберта Бухарметова — двоих подозреваемых в нападении на полицейского в Стерлибашевском районе. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в МВД и следкоме республики. Мужчины скрывались в лесу близ деревни Верхний Алыштан.







— На месте находится министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Роман Деев, который координирует работу сотрудников органов внутренних дел по установлению всех обстоятельств происшествия, — сообщили в МВД. — Все материалы будут переданы в Следственный комитет по Башкирии.





Напомним, по версии следствия, сегодня Гизетдинов и Бухарметов напали на участкового, приехавшего для доставки подозреваемых по уголовному делу. Один из мужчин отобрал у стража порядка табельный пистолет и открыл огонь. Полицейский с травмами был госпитализирован, его состояние стабильное, сообщили в МВД.

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