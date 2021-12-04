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В Башкирии в собственном доме сгорел одинокий инвалид

В Башкирии в собственном доме сгорел одинокий инвалид

10:57, 04 дек 2021

В Кармаскалинском районе  произошел пожар в жилом бревенчатом доме – в результате ЧП погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

Несчастный случай произошел вчера, 3 декабря, вечером по улице Лермонтова в селе Прибельский Кармаскалинского района.

«Установлено, что мужчина являлся инвалидом 1 группы. Проживал один», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии получил ожоги при попытке остановить пожар в гараже.

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Источник: gtrk.tv
Теги: происшествия Кармаскалинский район пожар
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