В Башкирии в собственном доме сгорел одинокий инвалид
10:57, 04 дек 2021
В Кармаскалинском районе произошел пожар в жилом бревенчатом доме – в результате ЧП погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
Несчастный случай произошел вчера, 3 декабря, вечером по улице Лермонтова в селе Прибельский Кармаскалинского района.
«Установлено, что мужчина являлся инвалидом 1 группы. Проживал один», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что житель Башкирии получил ожоги при попытке остановить пожар в гараже.
Источник:
gtrk.tv
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